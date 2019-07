Baptême d'Archie : Les plus belles photos de ceux de ses cousins les Cambridge

Les Britanniques attendent avec impatience le baptême d'Archie Mountbatten-Windsor programmé le 6 juillet 2019 au château de Windsor. Pour cet événement traditionnel et religieux de la plus haute importance, Meghan Markle, 37 ans, et le prince Harry, 34 ans, ont choisi d'organiser une cérémonie privée, en refusant la présence de caméras. Soucieux de satisfaire au mieux leur désir d'intimité, le duc et la duchesse de Sussex ont gardé secrète la liste des parrains et marraines de leur petit Archie né le 6 mai dernier. Une décision des Sussex jugée "puérile et naïve", par l'auteur spécialisé Phil Dampier, qui pourrait bien pousser Elizabeth II a intervenir. Ce qu'elle n'a toujours pas fait. Des précautions poussées à leur extrême et une tout autre approche du baptême que Kate Middleton et le prince William. L'occasion de revenir en images sur les baptêmes de leurs trois enfants : le prince Georges, 5 ans, la princesse Charlotte, 4 ans, et le prince Louis, 1an.

Baptême du prince Georges de Cambridge

Né le 22 juillet 2013, le fils aîné de Kate Middleton et du prince William a été baptisé trois mois après sa venue au monde. La cérémonie religieuse s'est déroulée le 23 octobre 2013 à la chapelle royale du palais St James, à Londres, un lieu atypique. À l'époque, le duc et la duchesse de Cambridge avaient déjoué les pronostics en choisissant Zara Phillips, la cousine du prince William, Emilia Jardine-Paterson, une amie de Kate Middleton, et Julia Samuel, qui fut très proche de Lady Di, en tant que marraines. William van Cutsem, l'un des quatre fils du regretté Hugh van Cutsem, meilleur ami du prince Charles, Oliver Baker, ami que le duc et la duchesse de Cambridge ont connu à l'Université de St Andrews où ils se sont rencontrés, Hugh Grosvenor, fils du duc de Westminster, et Jamie Lowther-Pinkerton, avaient quant à eux été choisis comme parrains. Kate Middleton et le prince William n'avaient invité que très peu de personnes, vingt-deux. Pour son baptême, le prince George portait une réplique de la robe que portait en 1841 la princesse Victoria, fille de la reine Victoria, pour son baptême.



Baptême de la princesse Charlotte de Cambridge

Née le 2 mai 2015, Charlotte de Cambridge a été baptisée le 5 juillet, dans l'intimité de l'église Saint Mary Magdalene de Sandringham. Soit tout juste deux mois après sa naissance. Le lieu était chargé d'une symbolique forte puisque c'est là que sa grand-mère, la princesse Diana, avait été baptisée le 30 août 1961. Kate Middleton, superbe dans un ensemble crème Alexander McQueen, le prince William et le prince Georges étaient arrivés à pied, la princesse Charlotte installée dans un landau d'époque qu'utilisait Elizabeth II pour transporter ses propres enfants. Ils avaient ainsi fait le chemin depuis leur demeure d'Anmer Hall, située sur la propriété royale de Sandringham dans le Norfolk, saluant les centaines de personnes réunies pour l'occasion.

La duchesse et le duc de Cambridge avaient préalablement choisi cinq parrains et marraines. Laura Flowles, cousine de William et fille de Lady Jane Fellowes, la soeur de Diana, Adam Middleton, cousin de la duchesse Catherine, Sophie Carter, l'une des plus anciennes et intimes amies de Kate, James Meade, camarade de classe d'Eton du prince William, ainsi que Thomas van Straubenzee, l'un des meilleurs amis de William rencontré à l'école de Ludgrove. La princesse Charlotte portait la même robe de baptême que son grand frère qui s'était montré particulièrement attendrissant. Il avait notamment regardé sa petite soeur dans son landau avec beaucoup d'amour.