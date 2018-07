Baptême Louis de Cambridge : Kate Middleton lumineuse, Meghan Markle audacieuse

Onze semaines jour pour jour après avoir mis au monde le prince Louis (Arthur, Charles) de Cambridge, la duchesse Catherine de Cambridge a interrompu son congé maternité et est réapparue rayonnante, son bébé profondément endormi dans les bras, à l'occasion de son baptême en la chapelle du palais St James à Londres, lundi 9 juillet 2018.

Alors que se déroulait la courte cérémonie, conduite à partir de 16 heures (heure locale) par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, le palais de Kensington diffusait déjà sur son compte Instagram une vidéo de l'arrivée du bébé, de ses parents, de son frère et de sa soeur ainsi que de certains des proches conviés, en comité très restreint, à cet événement privé.

La duchesse Catherine ou la perfection...

L'occasion de découvrir la duchesse Catherine resplendissante ("la perfection", ont commenté avec admiration certains internautes), deux mois et demi après l'accouchement, dans une robe crème Alexander McQueen, complétant son look du jour au moyen d'un chapeau Jane Taylor. La couleur de sa tenue, comme lors des baptêmes de ses deux plus grands enfants, le prince George et la princesse Charlotte, se devait d'être assortie à la teinte de la robe baptismale portée par le prince Louis, comme pas moins de sept bébés royaux avant lui. Il s'agit d'une réplique, oeuvre de la styliste personnelle de la reine Elizabeth II, Angela Kelly, de celle qui avait servi pour le baptême de la fille aînée de la reine Victoria en 1841 et a ensuite été portée à maintes reprises, y compris par le prince Charles et ses fils William et Harry. Désormais trop fragile pour être utilisée, il a fallu la remplacer.

La duchesse Meghan ou la circonspection...

A la suite du prince Charles et de la duchesse Camilla de Cornouailles, puis de George de Cambridge (en blanc et bleu marine), qui avait été baptisé en ce même lieu en octobre 2013, et de la princesse Charlotte (en bleu ciel), qui avait reçu l'eau sacrée du Jourdain en juillet 2015 en l'église St Mary Magdalene à Sandringham, le prince Harry et son épouse la duchesse Meghan de Sussex se sont à leur tour présentés, main dans la main comme souvent, devant la chapelle royale du palais St James. De retour sur place et face au Très Révérend Justin Welby quelques semaines après avoir elle-même reçu le baptême, le 6 mars dernier, Meghan avait opté pour l'occasion pour une robe dans un ton proche du kaki, une pièce de la maison Ralph Lauren qui épousait sa silhouette, accentuée par une fine ceinture ; le tout accompagné d'un large chapeau Stephen Jones. Un choix qui a désarçonné plus d'un observateur, comme on a pu le constater sur les réseaux sociaux, où ce look n'a pas fait l'unanimité. "Mais qu'est-ce que porte Meghan ?!", a parmi d'autres critiqué une internaute sur le compte Instagram officiel Kensington Royal, avec une émoticône clairement désapprobatrice.