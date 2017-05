Baptiste Giabiconi se lance dans le foot, "pourquoi ?"

On connaissait (surtout) Baptiste Giabiconi mannequin star, chanteur et comédien et propriétaire de deux restaurants de sushis. Le beau gosse de 27 ans a décidé d'ajouter une nouvelle fonction, pour le moins inattendue, à son CV déjà bien rempli. L'égérie de Karl Lagerfeld, incontournable des impressionnants défilés Chanel, entame une nouvelle aventure dans le monde du football.

Originaire de Martigues, Baptiste Giabiconi prend les commandes du club de sa ville, le FC Martigues. Le nouveau président de la structure qui n'est pas certaine de se maintenir en CFA sera intronisé dans quelques semaines.

Lors de la conférence de presse organisée le 16 mai à Martigues, le beau gosse a assuré prendre ce nouveau rôle très au sérieux, avec de réels objectifs. "Aujourd'hui, j'ai 27 ans. On peut se poser pas mal de questions. Pourquoi Baptiste Giabiconi s'intéresse au FCM ? Pourquoi dans le football ? Il y a d'autres domaines dans lesquels il se débrouille plutôt pas trop mal... (sourires), se questionne-t-il lui-même. Mais c'est la passion du football. Ces dix années de carrière, je ne les mets pas en suspens. Elles seront en parallèle avec le FCM où je compte m'investir à 300%", rapporte La Provence.

Comment Baptiste Giabiconi compte-t-il remplir cette fonction de président avec sérieux alors que son emploi du temps est déjà bien rempli et que ses voyages le conduisent aux quatre coins du monde ? "J'aspire à être présent deux à trois jours par semaine, assure-t-il. "Ce n'est pas une inquiétude car j'ai une équipe solide autour de moi qui m'accompagne sur chaque projet. Même si j'ai plusieurs cordes à mon arc, je fais une chose après l'autre. Le FCM fait partie de mes objectifs, alors je vais le faire à fond. Vraiment", a renchéri le mannequin star.

Visiblement doté d'un compte en banque bien rempli, Baptiste Giabiconi cherchait à investir dans le monde du ballon rond : "Depuis de nombreux mois, j'étais à la recherche d'un club de foot avec un fort potentiel. Après une analyse avec mes équipes, j'ai pointé le FC Martigues." Il promet de mettre son expertise à profit : "Je veux apporter mon expérience au club ; tout ce qui est aspect communication, marketing, consulting pour amener des moyens financiers, des sponsors importants vont pouvoir nous accompagner pour pouvoir développer l'équipe première." Peut-être les joueurs poseront-ils pour un calendrier comme Baptiste sait si bien le faire.

Passionné de foot depuis de longues années, le protégé de Karl Lagerfeld sait maintenant qu'il est attendu au tournant.