Baptiste Giabiconi : Sexy et soumis façon sado maso...

Baptiste Giabiconi s'apprête à faire grimper la température avec son nouveau calendrier, pour l'année 2018. Le mannequin et chanteur de 27 ans a posté une photo de lui, dans les coulisses du shooting, et c'est hot !

Sur Intagram, on peut le découvrir torse nu, sexy en diable avec un collier en cuir et une chaîne en métal, tenu dans un élan de soumission par la grande photographe Ellen von Unwerth. Baptiste Giabiconi s'est rendu à Londres pour préparer son calendrier, disponible en version simple avec 16 clichés (19,99 euros) ou en version luxe avec en bonus dans le coffret un T-shirt, un DVD et une dédicace du beau brun (pour 69 euros tout de même).

Baptiste Giabiconi apparaît dans son calendrier sur des clichés en couleur ou en noir et blanc, après avoir collaboré pour la direction artistique avec Sascha Lilic. Pour décembre, on peut ainsi le retrouver dans le costume du Père Noël dans une version mauvais garçon...