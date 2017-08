Baptiste Giabiconi totalement nu à la plage : Ses fans conquis...

Baptiste Giabiconi passe actuellement de très agréables vacances dans le Sud de la France.

Désireux de donner de ses nouvelles à ses admirateurs, le mannequin et chanteur de 27 ans s'est saisi de son compte Twitter mercredi 9 août 2017 et a dévoilé un cliché aussi coquin que spirituel. En effet, prenant la pose totalement nu en bord de mer, sa tête dans les mains afin de méditer, Baptiste Giabiconi a indiqué en légende du cliché savamment cadré : "God is great", soit "Dieu est grand" en VF, suivi des hashtags suivants : "#work #fashion #home #summer #giabiconistyle #relax #2k17"

On s'en doute, la publication sexy a rapidement trouvé son public. "T'es tellement sexy bébé", "Tu ne veux pas en montrer plus ?", "God is great mais es-tu au courant que God c'est toi ? Non je dis ça parce que t'as un corps de dieu Grec quand même il faut se le dire", "J'aimerais voir la photo entière !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

En novembre dernier, interrogé par nos confrères de Non Stop People à l'occasion de la sortie de son calendrier caliente, le jeune homme révélait à propos de ce corps de rêve : "Franchement, il y a très peu de retouches sur le calendrier." Et d'avouer un tout petit défaut physique qui a nécessité un passage du graphiste : "Allez, j'ai deux ou trois vergetures là [sur la fesse, NDLR] parce que j'ai grandi un peu vite, on les a un peu gommées, mais sinon franchement elles ressemblent à ça quoi, elles sont belles !"