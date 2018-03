Baptiste Giabiconi : Tout nu, il fête le début du printemps

Les stars aussi en ont eu assez de l'hiver ! Elles célèbrent le début du printemps sur les réseaux sociaux en y publiant des photos torrides. Baptiste Giabiconi se joint à la mouvance en s'affichant entièrement nu, ce qui a provoqué un séisme virtuel.

C'est sur Instagram que les secousses ont été ressenties ! Baptiste Giabiconi y a partagé une image de lui en noir et blanc entièrement nu. Lunettes de protection transparentes sur le nez et bière à la main, le nouveau candidat de Top Chef couvre son intimité à l'aide d'un tissu et expose sa plastique de rêve et ses nombreux tatouages.

Le cliché est issu de son calendrier 2018, sorti en fin d'année dernière. Et c'est Ellen Von Unwerth qui en est l'auteur.