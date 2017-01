Bar Refaeli, Heidi Klum, Irina Shayk... : Légendes réunies pour SI Swimsuit

Dans quelques jours, le magazine le plus hot de l'année paraîtra en kiosques ! Sports Illustrated Swimsuit s'est surpassé pour la conception de son nouveau numéro. Preuve en vidéo avec les coulisses d'un shooting de légendes auquel Bar Refaeli, Heidi Klum et Irina Shayk ont participé...

Le Sports Illustrated Swimsuit 2017 réserve une surprise à ses lecteurs : un édito torride avec les plus grands top models du magazine. Ces 22 femmes partagent plusieurs points communs, dont celui d'avoir figuré en couverture de précédents numéros de Sports Illustrated Swimsuit. La publication a réuni ces beautés pour une séance photo exceptionnelle et en a dévoilé les backstage. Bar Refaeli, Christie Brinkley, Heidi Klum, Irina Shayk, Kate Upton, Rebecca Romijn, Tyra Banks et compagnie y enchaînent les poses et racontent leur folle expérience.

"Je vois les nouvelles et je suis heureuse pour elles", confie Christie Brinkley, 32 ans et trois couvertures de Sports Illustrated Swimsuit à son actif, en marge du shooting. L'édition 2017 du magazine révèlera d'autres rookies.

La première de la nouvelle promo s'appelle Kelly Gale.