Barack Obama : Adieux émouvants à la présidence, sa fille Sasha absente

Vendredi 20 janvier, jour de la cérémonie de son investiture, Donald Trump deviendra le 45e président des États-Unis. Il succédera à Barack Obama, qui a fait ses adieux à sa nation mardi soir, dans son fief de Chicago. Son épouse Michelle et leur fille aînée Malia étaient présentes. Sa petite soeur Sasha a raté un moment émouvant, mais son excuse pour ne pas se rendre dans l'Illinois était imparable...

C'est à cause d'un examen scolaire qu'elle devait passer ce mercredi 11 janvier matin que Sasha (dont le vrai prénom est Natasha) est restée à Washington ! L'adolescente de 15 ans a ainsi révisé chez elle, manquant le dernier discours présidentiel de son père. Barack Obama s'est adressé à quelque 20 000 supporters réunis au centre McCormick Place. Michelle et Malia Obama, respectivement vêtues de robes Jason Wu et Cinq à Sept – une nouvelle marque de soutien à la mode américaine, toujours divisée sur la question Melania Trump –, comptaient parmi les spectateurs et ont rejoint le président sur scène.

Dans son speech, Barack Obama a une nouvelle fois encensé son épouse. "Depuis vingt-cinq ans, tu as non seulement été ma femme et la mère de mes enfants, mais aussi ma meilleure amie", a déclaré le président de 55 ans. Obama a aussi eu une pensée pour ses filles : "De tout ce que j'ai fait dans ma vie, ma plus grand fierté est d'être votre père."

Huit ans après son célèbre Yes We Can ("Oui, nous pouvons"), Barack Obama a conclu ses adieux par les mots "Yes we did" ("Oui, nous l'avons fait"). Une nouvelle vie attend le 44e président des États-Unis et sa petite famille, avant un potentiel – et surtout très espéré – come-back en politique, mené par Michelle...