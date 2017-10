Barack Obama : Ses mots d'amour à une autre femme que Michelle...

Avant de tomber amoureux et d'épouser la belle Michelle, l'ancien président démocrate Barack Obama avait eu un autre crush. Ses lettres d'amour à son ex-amoureuse ont été rendues publiques !

Pas moins de neuf lettres d'amour manuscrites, rédigées entre 1982 et 1984, à l'attention d'Alexandra McNeal, ont été dévoilées par la Stuart A. Rose Manuscript, Archives, and Rare Book Library de l'Université Emory. Des lettres écrites à une période où Barack Obama étudiait à la fac de Columbia.

Parmi les extraits dévoilés on peut lire : "J'ai confiance dans le fait que tu sais que tu me manques, que mon inquiétude pour toi est aussi vaste que le ciel, ma confiance en toi aussi profonde que la mer, mon amour plein et entier. Je t'aime, Barack" ou "Je pense à toi souvent, bien que je reste confus quant à mes sentiments. Il semble que nous voudrons toujours ce que nous ne pouvons avoir, c'est ce qui nous lie, ce qui nous sépare."

Ces lettres ont été écrites cinq ans avant la rencontre de Barack et Michelle Obama. Le couple se fiancera en 1991 et se mariera en 1992. Ils ont deux filles : Malia (19 ans) et (Sasha, 16 ans).