Barbara (Les Anges 10) agressée en soirée : "Une histoire de ouf"

Nouvelle mésaventure pour Barbara Opsomer. Après avoir été qualifiée de prostituée par les videurs d'un bar parisien, la candidate des Anges 10 (NRJ12) a été agressée en soirée comme elle l'a confié en story Instagram, jeudi 28 juin 2018.

Alors qu'elle prenait un verre dans un bar, Barbara a été prise à partie par une jeune femme qu'elle connaît et qui ne l'apprécie guère. "J'arrive dans un bar, je vois une fille qui ne m'aime pas et que je n'aime pas non plus. Donc je décide de ne pas lui dire bonjour. Et là, je fais la queue pour aller aux toilettes et la meuf arrive avec un énorme verre de vin rouge et me le balance à la gueule ! En plus de ça sur un T-shirt blanc que j'adore ! Bref une histoire de ouf, c'est grave quand même, de faire des choses comme ça ! En plus de ça, elle était ridicule et elle est passée pour une folle !", a-t-elle confié.

Pas de quoi déprimer l'ancienne petite amie de Charles qui a poursuivi sa soirée comme si de rien n'était : "Résultat, elle a été virée de sa soirée et moi j'ai dansé toute la nuit !"