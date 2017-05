Barbara Lune (Les Anges 9) critiquée par Jordan, elle répond sans langue de bois

Il y a peu, Jordan expliquait sur le plateau du Mad Mag que Barbara Lune embrassait bien mieux que Milla Jasmine. Mais depuis, le jeune homme s'est attiré les foudres de la chanteuse sur les réseaux sociaux. Les deux participants de la neuvième saison des Anges de la télé-réalité se sont rapidement rapprochés dans le plus grand secret, allant même jusqu'à échanger des bisous dans la piscine à l'abri des regards... Jusqu'au jour où ils ont décidé de révéler la nouvelle lors d'un pique-nique avec Senna, Rawell et Rania.

Alors qu'ils semblent déjà plus amoureux que jamais à l'écran, les choses pourraient prendre une tout autre tournure dans les épisodes suivants. Dans le teaser de la prochaine émission, le Ch'ti se livre à Anthony Matéo sur cette relation et sur ce qu'il pense de sa belle du moment : "Barbara, c'est une fille bien, je l'apprécie beaucoup, même au niveau feeling, mais elle n'a pas de caractère. Elle a des gestes envers moi que je n'ai pas forcément envie d'avoir envers elle."

Face à cette critique qu'elle n'a certainement pas appréciée, la chanteuse a décidé de lui répondre sur Twitter : "Parce que tu es gentille et respectueuse, ça signifie ne pas avoir de caractère ? Ok... Et bien je suis fière de ne pas en avoir alors #lesanges9." Certains followers de la jeune femme n'ont pas manqué de prendre la défense du barbier en expliquant qu'il pourrait être "perdu". Qu'importe, désormais, l'histoire appartient au passé puisque les deux tourtereaux ne sont plus ensemble...