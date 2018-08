Barbara Opsomer arrête la télé-réalité : Ses confidences surprenantes !

Bien qu'elle ait fait une apparition furtive dans L'Île de tentation (TF1) en 2010, c'est dans Secret Story (NT1) que Barbara Opsomer a été révélée au grand public. Sept ans après sa première expérience télévisuelle, la jeune femme de 28 ans a participé à la saison 11 de la télé-réalité présentée par Christophe Beaugrand. Suite à ça, elle a intégré le casting des Anges 10 (NRJ12) et est apparue dans Un dîner presque parfait sur M6. Si elle a rapidement enchaîné les émissions, Barbara Opsomer a aujourd'hui pris une décision radicale.

C'est officiel, Barbara Opsomer arrête la télé-réalité ! La belle brune a confirmé la nouvelle lors d'un entretien avec le site OhMyMag. "J'en ai marre qu'on me colle l'étiquette de personnalité de télé-réalité, je suis Barbara Opsomer et je fais avant tout de la comédie et de la musique, je n'ai plus envie qu'on m'associe à autre chose", a-t-elle déclaré avec assurance.

Barbara Opsomer a également dit pourquoi elle s'était lancée dans la télé-réalité : "C'était une période de ma vie où je n'allais pas bien du tout, alors je me suis engagée en mode carpe diem." Loin de renier ses expériences télé, la jeune femme de 28 ans a vu directement les points positifs et négatifs de ce milieu. "Si ça ferme des portes, ça en ouvre aussi beaucoup. C'est dur parce que les gens se mêlent constamment de ta vie, tu es épiée et critiquée chaque jour, mais on reçoit aussi beaucoup d'amour alors il faut faire abstraction", a-t-elle assuré.

Le placement de produits est l'autre gros inconvénient, selon Barbara Opsomer : "Les gens nous critiquent à ce propos mais c'est clairement grâce à ça qu'on paye notre loyer." Si un candidat de télé-réalité peut gagner jusqu'à 150 000 euros par mois (selon sa notoriété), l'ex-participante de Secret Story 11 avoue qu'elle aurait pu gagner beaucoup d'argent "si elle était davantage opportuniste".