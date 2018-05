Barbara Opsomer énervée: Son téton censuré alors que sa sextape circule toujours

Barbara Opsomer, révélée par Secret Story 11, est exaspérée.

Un cliché artistique d'elle, qu'elle avait publié sur Instagram pour parler de son amour de "la nudité, du corps, de la sensualité" et sur lequel on voyait un téton, a été purement et simplement censuré par le réseau social mercredi 30 mai. Une décision qui a de quoi irriter la jeune femme de 28 ans passée par Les Anges de NRJ12 quand on sait à quel point elle tente désespérément de faire disparaître toutes traces d'une vieille sextape sur internet... en vain !

"Je suis vraiment énervée. Je vois tous les jours sur les réseaux sociaux des extraits de ma pu*** de sextape, et je galère à les faire supprimer au quotidien. Et pour un bout de téton, parce qu'il s'agit clairement de ça, on me censure", a-t-elle commencé à déplorer sur Twitter. Et de poursuivre avec son analyse plus profonde de la société actuelle : "Il y a un vrai problème avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a un problème avec la censure en général, il y a un problème de morale, de moeurs, mais aussi un problème de contrôle. C'est scandaleux. On ne différencie plus l'art de la pornographie, on s'insurge pour un rien et on s'acharne sur les mauvaises choses. 2018 me surprendra toujours. Et plus le temps passe, plus les mentalités se ferment. Triste époque."

Pour rappel, c'était pour regretter que le clip de son nouveau single Ta plus belle insomnie soit un brin trop sage à son goût que Barbara avait pris la parole en légende de ce cliché sensuel. La belle avait alors expliqué : "J'ai toujours aimé la nudité, le corps, la sensualité. J'aime le corps humain, ses courbes, ses formes, sa peau. Je n'ai jamais eu peur de me montrer, de dévoiler ni d'oser. Je n'ai pas honte de moi, et j'aime mon corps comme il est (...) Et je trouve ça dommage qu'en 2018 on censure ce qui fait de nous des humains, surtout quand nous sommes des femmes. Je n'aurai jamais honte de la femme que je suis."

Espérons que "Babou" arrive à ses fins et puisse faire bientôt disparaître les traces de sa sextape...