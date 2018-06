Barbara Opsomer topless à Tel Aviv avec un homme : Le duo fait jaser !

Barbara Opsomer continue de déchaîner les passions sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, la finaliste de Secret Story 11 a publié ce 24 juin 2018 une nouvelle photo issue de ses dernières vacances à Tel Aviv en marge de la Gay Pride locale. Sur celle-ci, la chanteuse de Ta dernière insomnie récemment passée par Les Anges sur NRJ12 s'affiche topless en bord de mer, tout contre le dos d'un beau brun lui aussi en maillot de bain. Si certains y ont vu une annonce de couple, les plus attentifs ont bien entendu rapidement reconnu Alexis, le meilleur ami de la belle. "Always by his side" soit "Toujours à ses côtés", a écrit Barbara en légende du cliché immortalisé par le photographe Pierre Louis.

Inévitablement, de nombreux internautes ont reproché à la starlette de 28 ans de s'afficher une fois de plus sans trop de vêtements, comme si elle n'était pas libre de faire absolument ce qu'elle voulait. "Je crois que tu as oublié ton haut de maillot de bain", "La prochaine étape, c'est le bas ?", "Mais t'es toujours à poil ?", "Je l'aimais bien mais elle me déçoit de plus en plus !", pouvait-on par exemple lire dès les premières réactions.

Heureusement, de nombreuses personnes plus bienveillantes ont aussi salué la plastique et la philosophie de la jeune femme.