Barbara Schulz, "oiseau nu" topless avec son chéri Arié Elmaleh

On ne se lasse pas de ces deux-là, Arié Elmaleh et Barbara Schulz. Alors qu'il séduit et fait rire la France entière avec sa pièce La Perruche, le couple – à la ville comme sur les planches – a surpris son petit monde sur le réseau social Instagram.

Mercredi 10 octobre 2018, Barbara Schulz a posté une photo qui a fait réagir ses fans. L'actrice de 46 ans prend la pose avec son chéri. Particularité du cliché : elle est topless, ses mains cachant sa poitrine, et son compagnon est lui aussi torse nu, avec une simple cravate. Il n'y a évidemment rien de gratuit, mais bel et bien une grosse référence humoristique à la ville que le tandem visite pour sa pièce.

Il s'agit en effet du cap d'Agde, une destination touristique bien connue pour faire la part belle au naturisme depuis les années 50. La popularité de l'endroit est telle que les établissements libertins s'y sont développés ces dernières années, conférant au cap d'Agde une réputation quelque peu sulfureuse.

"LA PERRUCHE EST AU CAP D'AGDE!! #laperruche #tournee #capdagde #enterreinconnue #nakedbird #freeasabird #breezingalongwiththebreeze", écrit-elle en se décrivant comme un "oiseau nu" libre. Une publication qui a visiblement fait hurler de rire Gad Elmaleh, le grand frère d'Arié.