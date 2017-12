Barbara Schulz : Son couple "compliqué" avec Arié Elmaleh, "mais tout va bien"

Ils se sont connus sur le plateau de tournage du Mystère du Lac et s'y sont aimés. Depuis, ils forment un couple à la ville, mais aussi sur les planches avec la pièce La Perruche. Barbara Schulz et Arié Elmaleh, qui avaient officialisé leur idylle en 2016, sont toujours en couple. C'est ce qu'a confirmé l'actrice sur la plateau de Thé ou Café, devant une Catherine Ceylac croyant savoir que l'histoire était terminée. "C'est à dire qu'on n'en parle pas trop, mais oui... tout va bien", a tenu à rassurer la jolie et pétillante comédienne de 45 ans.

Face à l'animatrice de l'émission diffusée sur France 2 ce dimanche 3 décembre 2017, Barbara Schulz a avoué que c'était "compliqué" de jouer sur scène un couple qui se sépare avec son partenaire dans la vraie vie. "C'est pas facile de travailler avec l'homme qu'on aime, mais c'est intéressant aussi", a expliqué l'actrice, avant de louer les qualités d'Arié Elmaleh, un homme "très tolérant" qui a "un don pour ça". "Il n'est jamais dans le jugement, assure-t-elle. Il porte un regard sur les gens et les choses plein de curiosité et de tolérance, il ne plaque rien dessus."

Avant d'être en couple avec Barbara Schulz, Arié Elmaleh avait vécu une belle histoire avec Virginie Ledoyen, avec qui il a eu deux enfants (Isaac, 6 ans et demi, et Amalia, 3 ans). Quant à sa chérie depuis deux ans, elle est aussi maman de deux enfants : une fille prénommée Minne (âgée de 11 ans) et un petit garçon, Jérémy (né en 2011), tous deux fruits de son mariage avec le publicitaire Romain Hatchuel.