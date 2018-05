Barbara (Secret Story 11) accusée d'être une prostituée : Sa très grosse colère

Barbara Opsomer a vécu un moment difficile dimanche 20 mai 2018. Alors qu'elle se dirigeait vers le bar d'une terrasse parisienne située non loin de la Tour Eiffel, la finaliste de Secret Story 11 (NT1) a été selon ses dires raccompagnée manu militari par les videurs du lieu... après avoir été accusée d'être une prostituée. Aïe...

"Je suis dans une situation très délicate, je suis dans un endroit qui s'appelle Monsieur Mouche à Paris, je rentre dans l'endroit, je fais la queue pour boire un verre et j'ai deux videurs qui viennent me prendre par les bras et qui me virent dehors comme une malpropre", a commencé à expliquer Barbara ce dimanche sur son compte Instagram très suivi. Et la chanteuse de Je sors ce soir de poursuivre, assez révoltée : "Apparemment, j'aurais un contentieux, un problème avec une des personnes qui étaient à l'intérieur. Je souhaite dire à la personne qui vient de me virer de cet endroit que je ne comprends pas, que je ne sais pas qui c'est, que je n'ai pas de soucis avec les gens, que je ne suis pas une meuf à embrouilles et que du coup je ne comprends pas, vraiment. Je voulais juste passer un bon moment avec une copine. Donc voilà, je tenais juste à faire une mauvaise pub à ce lieu qui m'a viré sans explication en plus, c'est très grave. Donc Monsieur Mouche, allez vous faire f**** !"

Face à cette mauvaise publicité qui a rapidement fait beaucoup de bruit, Barbara a finalement pu apprendre la raison de son départ forcé de la terrasse très prisée : "J'ai eu un peu plus d'explications. Apparemment une personne à l'intérieur aurait dit que j'étais une prostituée, donc c'est pour ça que je ne peux pas rentrer dans cet établissement. C'est grave de dire des mensonges comme ça, car je n'ai pas besoin de vous le dire mais je ne suis pas une prostituée, loin de là. J'essaie de m'en sortir comme je peux et je pense vous le prouver. Je trouve ça très très grave en fait. Ils ont voulu me faire rerentrer dans le lieu en s'excusant mais je leur ai dit bien évidemment d'aller se faire f*****. Je voulais juste vous prévenir parce que c'est grave et ça doit pas arriver ce genre de choses, ça me dégoûte ! Vraiment, je suis écoeurée." Un coup de gueule que l'on peut aisément comprendre.

Si Barbara a été choquée par cette mésaventure, elle trouvera le réconfort dans quelques jours quand ses admirateurs pourront se procurer son tout nouveau single Ta plus belle insomnie.