Barbara (Secret Story 11) dénudée pour divertir les cameramen : "J'assume !"

Barbara Opsomer, révélée par Secret Story 11, n'a pas froid aux yeux. Dans la Maison des Secrets, l'ex-candidate n'hésitait pas à dévoiler un peu de peau lorsque le coeur lui en disait.

Lors d'un Facebook Live avec Purepeople.com organisé ce 23 mai 2018, Barbara a été invitée à réagir à une sortie de l'animateur Christophe Beaugrand indiquant qu'elle aimait beaucoup se dévêtir pour divertir les cameramen. La chanteuse de Je sors ce soir et plus récemment de Ta plus belle insomnie a alors indiqué avec le sourire : "Christophe et moi, on s'entend très très bien. On s'adore vraiment beaucoup ! Je ne l'ai pas du tout mal pris. Je pense qu'il ne savait pas que ça allait faire autant de bruit !" Et de répondre plus concrètement : "Moi je l'assume complètement, comme je l'ai dit à Christophe. Ces pauvres cameramen, qui sont là dans le froid tout l'hiver avec leurs moufles et tout, ils se font ch*** ! Alors on leur apporte un peu de chaleur, moi j'avais envie de leur donner un peu de chaleur. Bien évidemment, je n'écartais pas mes jambes non plus, c'était toujours mignon, rigolo, c'était toujours dans l'humour, je pense avoir montré que j'étais pas quelqu'un de vulgaire."

Pour autant, sa philosophie dans SS11 semble lui avoir collé une étiquette un peu frivole qui, de temps à autres, peut lui jouer des tours. C'est ce qu'il s'est passé dimanche dernier quand Barabara a été refoulée d'un bar après avoir été accusée d'être une prostituée. "Apparemment une personne à l'intérieur aurait dit que j'étais une prostituée, donc c'est pour ça que je ne peux pas entrer dans cet établissement. C'est grave de dire des mensonges comme ça, car je n'ai pas besoin de vous le dire mais je ne suis pas une prostituée, loin de là. J'essaie de m'en sortir comme je peux et je pense vous le prouver. Je trouve ça très très grave en fait. Ils ont voulu me faire rerentrer dans le lieu en s'excusant mais je leur ai dit bien évidemment d'aller se faire f*****. Je voulais juste vous prévenir parce que c'est grave et ça doit pas arriver ce genre de choses, ça me dégoûte ! Vraiment, je suis écoeurée", expliquait-elle, très remontée, en story sur Instagram.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo.