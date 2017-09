Barbara (Secret Story 11) en bikini ou dénudée : Ses photos les plus sexy

Vendredi 1er septembre, la belle Barbara a intégré Secret Story 11 avec comme secret "J'ai lié mon destin à un autre habitant" (Bryan). Beaucoup d'infos sont déjà sorties sur la candidate, ex-tentatrice et chanteuse. Mais ce qui risque de faire pas mal parler, ce sont ces photos très sensuelles postées sur Instagram.

La blonde de 27 ans n'a en effet pas peur de se montrer sur le réseau social. Outre les photos basiques du quotidien, elle aime être immortalisée en maillot de bain. Et plus précisément en bikini, si possible rikiki.