Barbara (Secret Story 11) en colère : "Mon père a vu ma sextape"

Barbara Opsomer, révélée par Secret Story 11, n'a pas fini d'évoquer sa sextape.

Questionnée à ce sujet par Zam Zirah pour En toute intimité, la jeune femme récemment aperçue dans Les Anges 10 (NRJ12) a une nouvelle fois fait part de son agacement ce 9 juin 2018. Pour rappel, c'est alors qu'elle participait à Secret Story en 2017 que l'ancienne habitante de la Maison des Secrets a appris qu'une sextape d'elle circulait parallèlement sur les réseaux sociaux.

"J'en ai marre que l'on me parle de cette m**** !", a-t-elle lancé face à son interlocuteur. Et la chanteuse de Ta plus belle insomnie de poursuivre, très agacée : "J'en ai marre parce que ça fait dix ans ! Ok ? J'étais une gamine. Ma famille l'a vue, mon petit frère l'a vue, toute ma famille l'a vue, je me suis fait renier par mon père. Maintenant, j'en ai marre de parler de cette histoire, j'en ai vraiment marre. Maintenant, il faut me laisser tranquille avec tout ça."

Déjà interviewée par Sam Zirah à ce sujet par le passé, Barbara avait alors rappelé qu'elle avait tourné cette vidéo avec son petit ami de l'époque, alors qu'elle avait 18 ans et avait a confié qu'une "certaine personne [lui faisait] du mal depuis six, sept ans". Barbara avait ensuite précisé qu'il s'agissait d'une (ancienne) amie, "une femme âgée" qui selon elle était un peu jalouse de la relation qu'elle avait avec l'homme qui partageait sa vie. "Elle a envoyé les vidéos à ma famille. C'est très dur. (...) Je me suis sentie salie, violée", avait-elle expliqué, émue.