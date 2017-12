Barbara (Secret Story 11) : Mini short, lingerie... C'est hot sur Instagram !

Le 1er septembre dernier, Barbara faisait son entrée dans la Maison des secrets de Secret Story 11 (NT1). Très vite, elle a marqué les téléspectateurs avec son naturel.

Souriante et pétillante, la grande amie de Laura a toujours clamé haut et haut qu'elle assumait son corps. Elle l'a d'ailleurs prouvé en se mettant topless lors de l'élection de Miss Secret. Et, ce mardi 12 décembre 2017, Barbara s'est dévoilée sans make-up, en serviette de bain, sur Instagram. De quoi faire grimper la température ! Mais ce n'est pas tout, la jeune femme a également pris la pose en mini-short et en lingerie, à l'occasion d'un shooting. A consommer sans modération !

A noter que Barbara est déjà de retour à la télévision, sur W9. Tout au long de la semaine, les téléspectateurs la retrouveront dans Un dîner presque parfait, au côté de Linda (Les Anges, Qui veut épouser mon fils ?) notamment.