Barbara (Secret Story 11) : Sa sextape affole les internautes !

Barbara, candidate de Secret Story 11 (NT1), ne se doute de rien à l'intérieur de la Maison des Secrets, mais les internautes ne parlent que d'elle ce vendredi 29 septembre 2017. En cause, une sextape qu'elle aurait tourné avec un ex, et qui pourrait prochainement fuiter sur les réseaux sociaux.

"Il y a une sextape de Barbara qui tourne", "Barbara avec sa sextape ça va faire comme Liam l'année dernière", peut-on déjà lire sur Twitter. La jeune femme aurait tourné des vidéos en plein acte avec un ancien petit-ami, et alors qu'elle a acquis une certaine notoriété en participant au jeu d'enfermement, les images pourraient resurgir.