Barbara Tarbuck : Mort de l'actrice d'American Horror Story

La grande faucheuse a encore frappé en cette année 2016 particulièrement terrible... Cette fois, c'est la comédienne américaine Barbara Tarbuck qui s'en est allée. L'actrice est morte à l'âge de 74 ans, des suites de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, annonce The Hollywood Reporter.

Si son nom n'est pas forcément très connu du grand public, son visage l'est sans doute plus puisque c'était une incontournable du petit écran. En effet, elle s'était par exemple illustrée dans la série culte aux États-Unis, General Hospital, dans laquelle elle a incarné pendant pas moins de quatorze ans le rôle de Lady Jane Jacks. Elle a aussi joué dans d'autres feuilletons populaires outre-Atlantique, comme Santa Barbara, où elle incarnait soeur Allegra, et a tenu le rôle de Dr. Randall dans Falcon Crest.

Au fil des années, elle a trouvé sa place sur le petit écran en multipliant les rôles dans diverses séries à succès jusqu'à sa mort. On a ainsi pu la voir dans Police Squad !, M*A*S*H, Star Trek : Enterprise, NYPD Blue, Mad Men... Sa rencontre avec le producteur et créateur Ryan Murphy lui permet de jouer dans trois séries phares des années 2000 : Nip/Tuck, Glee et American Horror Story : Asylum, où elle jouait encore une religieuse, incarnant la mère supérieure Claudia, auprès de Jessica Lange.

Barbara Tarbuck, qui laisse derrière elle sa fille la productrice Jennifer Lane Connolly et ses deux petits-enfants Cianan et Cuinn Chawinga, enseignait également la comédie à l'université UCLA, en Californie.

Thomas Montet