Barbra Streisand a fait cloner sa chienne pour une fortune...

Conviée par le magazine Variety à faire la couverture de son édition du mois de février, la chanteuse et actrice américaine Barbra Streisand s'y livre en long, en large et en travers. Elle fait surtout une étonnante révélation. Elle a cloné sa chienne !

En effet, la star, qui a perdu sa chienne Samantha (morte en 2017 à l'âge de 14 ans), a sollicité la science afin de cloner sa fidèle compagne. Ainsi, des cellules ont été prélevées dans sa bouche et dans son estomac avant sa mort, dans le but de donner vie à deux nouveaux chiens. Une opération dont elle ne révèle pas le coût mais qui se situe au bas mot dans les 50 000 dollars... Une broutille pour la diva dont la fortune est estimée par Forbes à 390 millions de dollars.

La star de 76 ans possède désormais deux chiens de la même race que Samantha, à savoir des Coton de Tuléar. Barbra Streisand a choisi de les prénommer Miss Violet et Miss Scarlett en raison des manteaux de couleur rouge et lavande qu'elle leur a fait porter pour les différencier au début. "J'attends qu'elles deviennent plus vieilles pour voir si elles ont hérité de ses yeux bruns et de son côté très sérieux", a-t-elle déclaré.

L'interprète de Memory et son mari James Brolin ont aussi un troisième chien de la même race mais ce serait "une cousine éloignée de Samantha".