Baron Noir : Un candidat emblématique des 12 Coups de midi au casting

Incroyable, mais vrai : la série de Canal+ Baron noir et Les 12 Coups de midi ont un point commun. Il s'agit de... Bruno Tuchszer.

L'ancien maître de Midi de l'émission de TF1, animée par Jean-Luc Reichmann, apparaîtra dans les épisodes de la saison 2 diffusés ce lundi 5 février 2018. Il y incarne le juge en charge du procès de Philippe Rickwaert (incarné par Kad Merad).

Ce n'est pas la première fois que Bruno obtient un rôle pour une série de Canal+. Les téléspectateurs ont également pu le voir dans Tunnel en 2013. Ils ont aussi pu le voir dans Germinal de Claude Berri en 1993 et Bienvenue chez les Ch'tis en 2008.

Pour rappel, Bruno est le troisième plus grand maître de midi grâce à ses 80 participations au compteur. Il avait remporté pas moins de 393 650 euros et le trophée de Maitre des maître de midi en 2014. Viennent ensuite Timothée (83 participations) et Christian Quesada (193 participations).