Basile Boli (DALS 9) en larmes sur le plateau : Ce qui l'a bouleversé

Moment d'émotion samedi 13 octobre 2018, dans Danse avec les stars 9 (TF1). Lors du prime de l'amour, Basile Boli a souhaité faire honneur à son neveu Thomas, amputé de la jambe droite à l'âge de 12 ans après un cancer des os. C'est sur I Believe I Can Fly de R. Kelly que sa partenaire Katrina Patchett et lui ont dansé. Une fois la prestation terminée, l'ancien joueur de l'OM n'a pu retenir ses larmes et a ainsi bouleversé tout le monde sur le plateau, ainsi que de nombreux téléspectateurs.

"J'avais promis de ne pas pleurer. Je pensais que j'allais être costaud. Mais c'était tellement fort. En fait, je ne voyais plus Thomas car il était dans la Red Room. Puis, son visage est apparu sur le retour écran que nous avons sur le plateau. Il était en train de pleurer, ça m'a bouleversé", a confié Basile Boli à nos confrères de Télé Loisirs.

Il a ensuite expliqué qu'il avait une relation "tonton et ami en même temps" avec Thomas et qu'il était très impliqué dans sa vie : "Quand il a un problème avec ses parents, il m'appelle et on en parle. Je lui donne des conseils. On est très proches. Je voulais danser pour lui. Si ça a ému tout le monde tant mieux, car c'est aussi pour tous les autres comme lui, qui n'ont pas la chance d'avoir un tonton qui peut faire Danse avec les stars. Le message que je veux faire passer, c'est que malgré le handicap, il faut se battre et on peut y arriver."