Bastien Grimal lié pour toujours à Mélanie : "J'ai voulu marquer le coup"

Influenceur à la tête du blog mode Influences Guys et personnalité suivie par pas moins de 260 000 followers sur Instagram, Bastien Grimal (Secret Story 10) fait fantasmer avec ses photos glamour et de voyages. Le grand amateur de sensations fortes – il a récemment fait l'ascension du mont Blanc – n'est pas du genre à regretter ses choix. Il en a donné un bel exemple à Vanessa Attali.

Le fan de tatouages a profité d'un récent voyage en Israël, où il est parti avec l'association Impact et quelques-uns des influenceurs les plus en vue dans leurs domaines respectifs - Johan Lelievre de Jojol (high tech), Gloria Noubahorno de Mademoiselle Gloria (lifestyle), Sulivan Gwed (vie quotidienne) et Thomas Serer de Jezz (voyage) -, pour s'offrir un nouvel indélébile : un serpent de mer. C'est loin d'être son premier tatouage et en avoir d'autres ne l'effraie pas. Lorsqu'on lui demande donc s'il regrette certains dessins, notamment ceux qui ont pu être inspirés par des histoires d'amour passées, il répond : "J'ai trois tatouages sur moi qui me rappellent des moments où j'ai été amoureux et ce ne sont pas des moments que j'ai envie d'oublier mais au contraire de me souvenir car ce sont des moments où j'ai connu le bonheur complet !"

Puis, il évoque celui inspiré par Mélanie Dedigama (un tatouage de sa bouche réalisé sur le cou du jeune homme), rencontrée lors de SS10 : "J'ai été très amoureux de Mélanie et à ce moment-là, j'ai ressenti ça, j'ai voulu marquer le coup. J'ai également un palmier que mon ex, Pauline Hoarau, m'a tatoué elle-même [l'occasion d'apprendre que le beau gosse a été en couple avec le célèbre mannequin, NDLR] ! Enfin, j'ai une rose avec une hirondelle que m'a offert Ashley, mon tout premier amour lorsque j'avais 22 ans."

Enclin à la confidence, Bastien a ensuite précisé qu'il n'avait pas eu de relation sérieuse depuis sa rupture avec Mélanie.

Propos recueillis par Vanessa Attali.