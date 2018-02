Bastien Grimal, son improbable soirée avec Lady Gaga : "Elle était mal habillée"

Il y a des candidats de Secret Story qui ont particulièrement bien rebondi. C'est le cas de Bastien Grimal, qui a participé à la saison 10. À 28 ans, le mannequin est à la tête d'Influences Guys, un blog sur la mode et compte plus de 260 000 followers sur Instagram. Le beau gosse qui revient d'un séjour en Israël où il est parti avec l'association Impact s'est confié à Vanessa Attali. Et l'on apprend qu'il a eu la chance de passer une soirée avec... Lady Gaga !

Heureux d'avoir découvert la mer Morte, le désert, les canyons, Bastien s'est laissé aller à quelques confidences. À Tel-Aviv, lors d'une rencontre avec Alon Livne, le designer de Beyoncé, Lady Gaga ou Kim Kardashian, en compagnie des autres très populaires influenceurs qui étaient du voyage - Johan Lelievre de Jojol (high tech), Gloria Noubahorno de Mademoiselle Gloria (lifestyle), Sulivan Gwed (vie quotidienne) et Thomas Serer de Jezz (voyage) -, Bastien s'est rappelé un moment particulier passé avec la star américaine.

"C'était il y a deux ans à l'after party de Balenciaga à la Fashion Week de Paris", se souvient-il. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a passé une soirée agréable avec elle. Il en livre d'ailleurs les détails et divulgue une anecdote étonnante. "On s'est retrouvés à la même table et on a discuté pendant des heures. Il faisait sombre et elle était mal habillée donc du coup, je ne l'ai pas reconnue... Ce n'est que le lendemain que j'ai su que j'avais discuté toute la soirée avec Lady Gaga", continue-t-il en riant !

Une soirée mémorable !

Propos recueillis par Vanessa Attali.