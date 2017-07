Bastien (Koh-Lanta Cambodge) : Il dévoile son nouveau tatouage !

Bastien, ex-candidat de Koh-Lanta Cambodge sur TF1, s'est créé une communauté de fans depuis sa participation au jeu d'aventure. Ainsi, sur les réseaux sociaux, le beau gosse de 23 ans partage quelques photos de sa vie quotidienne. Mardi 11 juillet 2017, le chéri de Mathilde – rencontrée dans Koh-Lanta – a alors dévoilé son tatouage sur Instagram. Sur son avant-bras de Bastien, on distingue un visage de loup, ainsi que celui d'une femme. D'autres dessins à la signification mystérieuse se distinguent également.

Pour rappel, le jeune homme avait déjà évoqué ses tatouages en marge de son aventure dans Koh-Lanta Cambodge. Dans les colonnes de France Dimanche, le compagnon de la jolie Mathilde s'était déjà exprimé sur le sujet : "J'ai un autre tatouage maintenant, sur mon avant-bras droit : un loup et une femme. Le premier symbolise le devoir, la responsabilité, la famille, et le second, c'est ma maman."

Sur son torse, le beau brun au regard perçant – qui avait été contraint d'abandonner Koh-Lanta sur blessure – a également un tatouage en anglais signifiant : "Quand la vie te donne cent raisons de pleurer, montre-lui que tu as mille raisons de sourire." Une phrase qui "résume parfaitement [sa] philosophie de la vie", comme il l'avait indiqué auprès de nos confrères.