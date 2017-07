Bastien (Koh-Lanta) fou d'amour pour Mathilde : Sa surprise très romantique...

Depuis plusieurs mois, Mathilde et Bastien, deux aventuriers de Koh-Lanta Cambodge, sont en couple. Un rapprochement qui s'est fait après le jeu et qui semble très sérieux. Alors que le duo passe tout son temps ensemble, Bastien vient de faire une surprise digne des plus grands films romantiques à sa moitié.

Le Survivor qui a été contraint d'abandonner le jeu après une blessure au genou a dévoilé sur Instagram les coulisses de l'événement. Chez lui, à Marseille, il a organisé un dîner en tête-à-tête pour lequel il a beaucoup investi en pétales de roses. C'est simple, il y a en avait partout : sur la table parfaitement dressée avec des bougies, jusqu'au sol où était dessiné un coeur.

Pour cette soirée hautement romantique, Bastien a même loué un jacuzzi qu'il a installé dans son salon. Pour s'y rendre, la jolie Mathilde devait fouler un tapis rouge. Eh oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que Bastien a tout fait pour faire fondre le coeur de sa belle.

Et cela a fonctionné comme on peut le voir sur une photo qu'il a postée sur le réseau social. Comblée, Mathilde l'embrasse tendrement sur la bouche alors qu'ils se trouvent dans le fameux jacuzzi.

Après avoir connu la faim, la crasse et le manque de confort, les aventuriers se rattrapent en beauté. Et en amoureux, c'est encore mieux !