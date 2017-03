Bastien (Secret Story 10) et Mélanie, la rupture : Le candidat s'exprime !

Le couple formé par Marvin et Maéva n'est pas le seul à avoir vu son histoire d'amour voler en éclats. Bastien et Mélanie, qui se sont également rencontrés dans Secret Story 10, ont bien rompu comme le disaient les rumeurs.

Un célèbre blogueur dévoilait récemment que les anciens habitants de la Maison des Secrets s'étaient séparés à cause du comportement excessif et des accès de violence de Mélanie. Lors d'une séance photo organisée chez les anciens tourtereaux par exemple, la jeune femme serait devenue ingérable à tel point que le rival de Vincent Queijo l'aurait virée de leur appartement.

Accusé d'être à l'origine de la sortie de l'article en question, Bastien est sorti de son silence sur Instagram. "Vous êtes fous de croire que je m'abaisserais à de telles pratiques. Ceux qui ont confiance en moi, merci. Ce n'est malheureusement pas loin de la vérité. Ça ne vient juste pas de moi. Ce n'est vraiment pas facile", a-t-il écrit en commentaire de l'une de ses photos comme l'ont repéré nos confrères de Purebreak.

Il a ensuite révélé que les amis de Mélanie avaient choisi de dévoiler l'information pour le protéger : "Ils ont vu que Mel faisait croire qu'elle m'avait largué pour retourner avec son ex. Je n'approuve pas, mais l'intention n'est pas mauvaise." Et de conclure : "Sur ce, je disparais. Jamais une insulte n'est sortie de ma bouche. Jamais une calomnie. Je tiens à Mel, mais sa souffrance s'est transformée en haine et aurait blessé les plus insensibles. Elle n'en est pas responsable, mais moi non plus. Croyez-le ou non."

Reste à savoir si cette rupture sera définitive. Ce n'est pas la première fois qu'ils mettent un terme à leur relation. Nombreuses sont les fois où ils ont fait trembler les murs de la Maison des Secrets et au cours de l'aventure, Mélanie avait décidé de mettre un terme à leur idylle... avant de se réconcilier avec Bastien.