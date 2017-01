Bastien (Secret Story 10) totalement nu sur Instagram, sa chérie Mélanie topless

Les téléspectateurs français les ont découverts dans Secret Story 10 sur NT1 à l'automne dernier, Mélanie et Bastien ont été au centre de l'intrigue de la Maison des Secrets pendant douze semaines. S'ils se sont séparés à maintes reprises durant le jeu, les tourtereaux ont vraisemblablement trouvé leur équilibre dans la vie réelle.

Après s'être montrés très complices en Guadeloupe ou plus simplement amoureux dans les rues de Paris, début janvier 2017, Mélanie et Bastien ont décidé de se rendre dans les Alpes afin de découvrir quelques-uns des paysages grandioses que compte notre beau pays. Sur Instagram, les ex-Secrétistes sans cesse critiqués par leurs anciens camarades ont plus ou moins publié le même cliché sur leurs comptes respectifs mardi 10 janvier. Si Mélanie a pris la pose topless, de dos, depuis le la station de sports d'hiver de Praz de Lys (Haute-Savoie), Bastien a quant à lui décidé de s'immortaliser dans le plus simple appareil au même endroit. Succès garanti sur les réseaux sociaux !

En effet, les internautes n'ont pas tardé à réagir à ce cliché sexy. "Vous êtes géniaux", "Franchement, de face ce serait encore plus intéressant !", "Olala, je kiffe la vue !", "Vous êtes au top avec Mélanie, restez comme vous êtes !","Les gens regardent que le c** mais cette photo m'inspire la liberté !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Ces clichés marquant la fin de leur séjour à la montagne, Bastien, de retour à Paris, peut désormais s'occuper de son nouveau projet de site consacré à la mode et au lifestyle...