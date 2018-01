Bataclan, le film : Critiquée, France 2 prend une grande décision !

La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe. Le 27 novembre, France 2 lançait le tournage d'un téléfilm aux relents de polémique, Ce soir-là, un long métrage réalisé par Marion Laine, porté par Sandrine Bonnaire, Naidra Ayadi et Simon Akbarian, et qui dépeint une histoire d'amour naissant le soir des événements tragiques du 13 novembre 2015 et plus particulièrement celui du Bataclan.

Mais deux ans à peine après les attentats, le projet a surtout suscité de vives réactions de la part de téléspectateurs. Parmi ces anonymes, Claire Peltier, qui a perdu son compagnon, le père de ses deux enfants, la nuit du drame. Pour elle, il "est trop tôt" et "le temps de la justice n'est même pas passé". "Qui sont ces gens pour oser penser que ce projet ne va pas nous faire de mal ?, avait-elle confié au magazine ELLE, dépitée. On nous parle d'une romance, quel décalage avec ce qu'on a vécu ! C'est indécent. Nous, on l'a perdu, notre amour."

Son message a été entendu. Avec les quelque 43 000 signataires de sa pétition demandant l'arrêt de la production, la jeune femme a interpellé France 2. Delphine Ernotte, responsable de la chaîne, a répondu via un communiqué en expliquant que le projet – le film était en cours de montage – avait été stoppé net. "France 2 a pris la décision d'ajourner ce projet, tant que la production du téléfilm n'aura pas consulté largement l'ensemble des associations des victimes", assure la patronne de France Télévisions.

À l'image de Claire, ils sont des milliers à ne pas vouloir de ce projet. Pourtant l'histoire de Ce soir-là, qui démarre la nuit du 13 novembre 2015 lorsque Irène, une voisine du Bataclan, et Karan, un passant, se croisent en portant secours aux blessés qui fuient l'attaque terroriste, ne veut surtout pas être racoleuse. "L'idée, ce n'est pas du tout d'être voyeur sur les attentats, pas du tout, on ne verra rien de ça (...). On veut être respectueux", avait assuré la directrice de la fiction de France 2 Fanny Rondeau.