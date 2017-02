Batman v Superman est-il le pire film ?

Pour sa 37e édition qui s'est déroulée samedi 24 février à Los Angeles, les Razzie Awards ont récompensé le pire du cinéma en 2016. Et selon ses membres votants (environ 1000), deux longs métrages se sont aisément démarqués. D'un côté, il y avait Hillary's America : The Secret History of the Democratic Party, un film documentaire qui critique la candidate démocrate. Détesté par la critique, hué et accablé par le public, il a logiquement reçu le prix du pire film de l'année, ainsi que trois autres prix dont deux pour son réalisateur, Dinesh D'Souza, un politologue-réalisateur qui s'était déjà distingué dans le jeu de la controverse avec son film anti-Obama, 2016: Obama's America.

L'autre grand gagnant du soir fut incontestablement Batman v Superman : L'Aube de la Justice. Le blockbuster de Zack Snyder a reçu 4 quatre framboises d'or, dont une concerne directement Ben Affleck, l'un des souffre-douleurs préférés des Razzies. À noter que Mel Gibson a reçu le seul prix positif de la soirée, celui du meilleur repentant pour son film Tu ne tueras point.

Le palmarès complet des Razzie Awards 2017

Pire film : Hillary's America : The Secret History of the Democratic Party

Pire acteur : Dinesh D'Souza (dans son propre rôle) - Hillary's America : The Secret History of the Democratic Party

Pire actrice : Becky Turner (en Hillary Clinton) - Hillary's America : The Secret History of the Democratic Party

Pire réalisateur : Dinesh D'Souza - Hillary's America : The Secret History of the Democratic Party

Pire acteur dans un second rôle : Jesse Eisenberg - Batman v Superman : L'Aube de la Justice

Pire actrice dans un second rôle : Kristen Wiig - Les Cerveaux / Zoolander 2

Pire scénario : Batman v Superman : L'Aube de la Justice

Pire préquel, remake, suite ou dérivé : Batman v Superman : L'Aube de la Justice

Pire combinaison à l'écran : Ben Affleck et son meilleur ennemi Henry Cavill - Batman v Superman : L'Aube de la Justice