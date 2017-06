Baywatch – Alerte à Malibu : Dwayne Johnson / Zac Efron, le duel de l'été !

Face à la belle brochette de bombasses emmenée par Alexandra Daddario, Priyanka Chopra et Kelly Rohrbach, il fallait du répondant pour le casting masculin de Baywatch – le remake au cinéma de la série culte Alerte à Malibu. En salles depuis le mercredi 21 juin, le blockbuster voit le tandem Dwayne Johnson et Zac Efron dynamiter nos espérances en matière de lol... et de muscles, il faut bien l'avouer.

Car ces deux montagnes de muscles et testostérone, tantôt complices, tantôt rivales, sont clairement l'attraction de ce Baywatch sauce 2017. Beaucoup de second degré, de l'autodérision et une haute dose de fun pour s'allier à leurs pectoraux saillants et biceps monstrueux. À l'écran comme en plateau, l'ancien catcheur de 45 ans et l'ex-rejeton d'High School Musical (29 printemps au compteur) se donnent fraternellement la réplique, mais n'hésitent pas à se challenger en termes de muscles, de charisme et de beauté. Alors, qui remporte le duel selon vous ?