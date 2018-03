Beatrice Borromeo est enceinte : Elle révèle sa grossesse au Bal de la Rose

Beatrice Borromeo, la femme de Pierre Casiraghi, est enceinte de son deuxième enfant. Le couple a officialisé l'heureux événement en douceur et en beauté, sans même avoir à le dire, à l'occasion du 64e Bal de la Rose, samedi 24 mars 2018 au Sporting de Monte-Carlo : une photo valant mieux que mille mots, c'est ainsi que la belle journaliste italienne de 32 ans a révélé sa grossesse, dans une belle robe noire moulant ses rondeurs sans équivoque plutôt que par voie de communiqué.

En voyant le profil arrondi, le doute n'était guère permis. Encore moins lorsque, posant avec son époux aux côtés de la princesse Caroline de Hanovre, de Karl Lagerfeld, de Charlotte Casiraghi et de la princesse Alexandra avant de pénétrer dans la Salle des Etoiles transformée en réplique de Manhattan pour les festivités, elle appliquait ses mains autour de son baby bump dans un geste éloquent.

La rumeur de cette grossesse avait couru en début d'année, répandue par l'hebdomadaire people italien Chi, mais, fidèles à la discrétion habituelle de leur clan, Pierre et Beatrice n'avaient rien laissé paraître qui puisse lui permettre de prendre corps. C'était aussi possiblement la raison qui explique qu'elle n'ait pas accompagné ce mois-ci son époux à Lima au Pérou pour le mariage du prince Christian de Hanovre et d'Alessandra de Osma.

Le couple, marié depuis l'été 2015, a fêté le 28 février dernier le premier anniversaire de Stefano, son fils, qui porte le prénom de son défunt grand-père. Dans le livre d'entretiens paru à l'occasion de son 60e anniversaire, le prince Albert II de Monaco faisait d'ailleurs des confidences rares sur le rôle qu'il a joué auprès de sa soeur et de ses enfants, Andrea, Charlotte et Pierre, suite à la mort tragique de leur père Stefano.

Reverra-t-on Beatrice Borromeo enceinte avant la naissance de son second enfant, à l'occasion par exemple du Grand Prix de F1 de Monaco ou des courses nautiques que dispute son époux ? Wait and see...

Avec cette belle nouvelle, le Bal de la Rose confirme qu'il s'avère année après année être une opportunité à part pour les enfants de la princesse Caroline de faire passer quelques messages. Cette année, Charlotte Casiraghi et Alexandra de Hanovre y ont d'ailleurs affiché leurs histoires d'amour respectives, la première avec Dimitri Rassam et la seconde avec Ben-Sylvester Strautmann.