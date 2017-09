Beatrice Borromeo et son mari Pierre Casiraghi face à Naomi Campbell émue...

Jeunes parents, Beatrice Borromeo et Pierre Casiraghi gardent toutefois un agenda mondain bien rempli. Près de six mois après la naissance de leur premier enfant, Stefano, la belle et très discrète journaliste italienne et le fils de Caroline de Monaco avaient un prestigieux rendez-vous à Venise, dans le cadre de la Mostra : le dîner des "Franca Sozzani Awards" le 1er septembre.

Présent lors de la 36e Copa del Rey MAPFRE à Palma de Majorque au début du mois d'août, c'est cette fois dans la cité des Doges que le couple a été remarqué, alors que la 74e édition du Festival du film international de Venise bat son plein.

L'événement rend hommage à l'ancienne et regrettée rédactrice en chef de Vogue Italie, Franca Sozzani, disparue en décembre dernier, en organisant la remise d'un prix à son nom. L'heureuse lauréate de la récompense est la superbe Julianne Moore, héroïne du film Bienvenue à Suburbicon de George Clooney. Son trophée, elle l'a reçu des mains d'une autre figure de l'élégance : Colin Firth. Ce dernier était venu avec sa bien-aimée, Livia.

Parmi les invités de l'événement, se distingue le top model Naomi Campbell. Proche de l'experte de la mode, la célèbre panthère a fait un discours au côté de Beatrice Borromeo, quelques mois après son intervention émouvante sur le plateau de l'émission Che Tempo Che Fa. En effet, en mars, elle n'avait pas pu retenir ses larmes en évoquant l'inspirante amie qu'était la journaliste de mode italienne. Elle avait aussi écrit à propos de son amie : "Mon ange Franca Sozzani, nous rendons hommage à ta passion et ta détermination, ton élégance et dignité ne sont que quelques-unes des nombreuses choses que je peux dire de toi. Ton amitié loyale sera toujours dans mon coeur, tu me disais toujours la vérité et c'est quelque chose de si rare... Repose en paix mon ange, ton voyage vient de commencer, je t'aime. Naomi."