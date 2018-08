Beatrice d'York a 30 ans : Fergie balance une photo d'archives... et un surnom !

Malgré le divorce du prince Andrew et de la duchesse d'York en 1996 d'une part, et les existences des uns et des autres d'autre part, Beatrice, Eugenie et leurs parents forment une famille soudée, ce que Fergie mettait en avant l'an dernier dans une interview accordée au magazine Hello! : "Une table ne peut pas tenir sur trois pieds, en vérité, alors il y a le duc et moi et nos deux filles. Nous sommes une unité familiale et nous montrons l'exemple. Nous nous soutenons mutuellement. Toutes les deux semaines au minimum, nous nous asseyons ensemble et nous communiquons, tous les quatre", confiait-elle.

Un mode de fonctionnement sain qui a sans doute bien aidé la princesse Beatrice à affronter les moqueries et les critiques, aussi bien de ses looks que de ses activités (ou sa relative absence d'activités...), qui ont pu parfois la faire craquer, comme elle le révélait à Vogue.