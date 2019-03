Beatrice d'York in love : la princesse officialise avec Edoardo Mapelli Mozzi

S'ils ne faisaient plus particulièrement de leur romance – révélée au cours de l'automne – un secret, ne se privant pas de courir les mondanités à deux, la princesse Beatrice d'York et Edoardo Mapelli Mozzi ont décidé de passer un cap symbolique dans leur jeune histoire d'amour : mardi 12 mars 2019, la petite-fille de la reine Elizabeth II et l'homme qui partage désormais sa vie, promoteur spécialisé dans l'immobilier de luxe et riche à millions, se sont présentés main dans la main devant les photographes de presse.

L'occasion choisie pour cette toute première apparition assumée en couple était loin d'être anodine : Beatrice et Edoardo se sont en effet mêlés aux couples stars (David et Victoria Beckham, Kate Moss et Nikolai Von Bismarck) réunis autour de la duchesse Catherine de Cambridge pour le grand gala de la National Portrait Gallery, musée londonien qui est en quelque sorte l'institution la plus "people" du Royaume-Uni, dans la mesure où elle abrite les portraits de nombreuses personnalités liées à son histoire, passée et contemporaine. Autant dire que s'ils avaient souhaité demeurer dans un relatif anonymat, ils se seraient bien gardés d'y arriver ensemble – d'autant que la princesse d'York connaît bien le jeu de l'exposition médiatique, avec ses inconvénients...

Au contraire radieuse en robe pourpre et au bras de son boyfriend en smoking-noeud papillon, Beatrice semble, à 30 ans, prête à se lancer ouvertement dans une nouvelle histoire sérieuse, elle dont la vie sentimentale a été particulièrement calme depuis l'été 2016 et la fin en eau de boudin de sa relation avec Dave Clark, qui fut son compagnon pendant dix ans mais ne semblait pas enclin à devenir son mari. Quelques mois après le mariage de sa petite soeur la princesse Eugenie, son apparition décidée avec Edoardo Mapelli Mozzi, 34 ans, divorcé et père d'un petit garçon de 2 ans (Wolfie), accrédite la thèse d'une romance éclair qui, née en septembre 2018, pourrait bien donner lieu à des fiançailles très prochaines, de l'avis de proches du couple. La princesse Beatrice d'York n'avait d'ailleurs pas tardé à présenter le bel Italien à ses parents, le prince Andrew et Sarah Ferguson, et à le désigner comme étant son petit ami lors d'une soirée organisée à Londres par le milliardaire indien Lakshmi Mittal. Peu de temps après, on retrouvait leur trace à New York, lors du gala du prix Berggruen.

À suivre...