Beatrice d'York : La même jupe que Meghan Markle, mais pas le même effet !

Alors que sa soeur cadette la princesse Eugenie s'est accaparé l'essentiel de l'attention du public cet automne, à la faveur de son mariage avec Jack Brooksbank célébré le 12 octobre à Windsor, la princesse Beatrice d'York fait un retour remarqué en termes d'exposition médiatique.

La révélation de son histoire d'amour avec un jeune millionnaire italien, Edoardo Mapelli Mozzi, magnat de l'immobilier de 34 ans qu'elle aurait déjà présenté à sa famille, y est évidemment pour beaucoup. Dans la foulée, le fait que la fille du prince Andrew se déplace en Uber, comme à son arrivée tout dernièrement à l'aéroport de Los Angeles, a semblé en surprendre beaucoup. Elle utilise pourtant de longue date la fameuse application de VTC, et pour cause : son ancien boyfriend Dave Clark, dont elle s'est séparée de manière houleuse en 2016, travaillait à New York pour Uber et ils avaient même notoirement partagé un jour une course avec un couple d'amis célèbres, en l'occurrence les stars hollywoodiennes Mila Kunis et Ashton Kutcher.

Lors de son arrivée à Los Angeles, le lundi 18 novembre 2018, il y a avait toutefois quelque chose d'autre de remarquable : Beatrice, 30 ans, portait en effet une jupe vue il y a peu sur Meghan Markle, la femme de son cousin le prince Harry. Cette longue jupe plissée, la duchesse de Sussex l'avait en effet portée au mois de septembre, avant l'annonce de sa grossesse, lors du repas qu'elle avait organisé dans les jardins du palais de Kensington en l'honneur des femmes d'une cuisine communautaire qu'elle avait rencontrées peu auparavant. Doria Ragland, la mère de Meghan, et Harry, pris ce jour-là en flagrant délit de chapardage de samoussas, étaient à ces côtés.

La jupe en question, un modèle baptisé "Saturday" commercialisé autour de 200 euros, est d'une marque américaine que Meghan Markle connaît bien : celle de sa très bonne amie Misha Nonoo. Les similitudes entre leurs #ootd (outfit of the day : "tenue du jour") s'arrêtent là : la duchesse l'avait associée à un long manteau bleu Smythe et un haut noir Tuxe ainsi que des escarpins à talons, tandis que Beatrice la jouait cool, en T-Shirt blanc, blouson court et des slippers plus plates que plates.