Beatrice d'York : Sa blessure passée inaperçue au mariage de Gabriella Windsor

Le 18 mai 2019, Beatrice d'York figurait parmi les nombreux invités de Lady Gabriella Windsor et Thomas Kingston pour leur mariage, célébré à la chapelle Saint-George de Windsor. Mais au milieu des robes en tulle, redingotes et chapeaux fleuris, un surprenant détail a bien failli passer inaperçu dans le look de la princesse Beatrice.

En observant de plus près les photos de la jeune Britannique 30 ans, prises lors de son arrivée à la chapelle, son pied y apparaît étrangement assorti à sa robe Self Portrait : un large bleu recouvrait en effet l'intérieur de son pied droit. Une blessure qui n'a pas empêché la soeur d'Eugenie d'York de porter ses talons hauts satinés de chez Tabitha Simmons ! Quant à l'origine de ce bleu, rien n'a été révélé à ce sujet. C'est en revanche à plat, en slippers bleues, que la princesse a retrouvé Kate Middleton et la reine Elizabeth II au Chelsea Flower Show 2019, deux jours plus tard, à Londres.