Beatrice d'York : Son chéri a rompu brutalement avec la mère de son fils

La nouvelle a fini par être officialisée le 18 novembre dernier. Beatrice d'York, qui n'est autre que la fille aînée du prince Andrew, duc d'York et de son épouse Sarah Ferguson, duchesse d'York, a retrouvé l'amour. Deux ans après sa rupture avec Dave Clark – ils ont vécu ensemble dix ans – la princesse qui occupe la huitième place dans l'ordre de succession au trône britannique vient de présenter son nouveau compagnon.

Il s'agit d'un homme d'affaires multimillionnaire nommé Edoardo Mapelli Mozzi avec qui elle est en couple depuis septembre 2018. La presse britannique, qui s'enthousiasme même pour de possibles fiançailles au printemps 2019, a bien constaté que tout s'est passé très vite. Pour Beatrice comme pour Edoardo visiblement.

Il vient en effet d'être révélé que le bel italien a largué son ex de manière très brutale. À tel point que la mère de cette ex n'était même pas au courant que sa propre fille n'était plus en couple ! Un choc terrible car Dara Huang, avec qui Edoardo Mapelli Mozzi était en couple jusqu'ici, est la mère de leur fils de deux ans, Wolfie. "Je pense que Dara me le cachait, a-t-elle expliqué au Daily Mail. Elle ne voulait pas que je sois triste. Je suis choquée."

D'après elle, sa fille de 37 ans a été obligée de quitter l'appartement conjugal dans la précipitation. Résultat, c'est sur le canapé d'un ami que Dara Huang a atterri. "J'aime Edo. J'aime sa famille. Pourquoi est-ce arrivé ? Cela m'a brisé en mille morceaux", a regretté Lily Huang, dont la fille est architecte.

Selon des proches de celui qui est surnommé Edo, il aurait rompu avec Dara il y a six mois. Il se serait donc passé quatre mois seulement entre cette rupture et le début de son idylle avec Beatrice. "Elle ne serait pas permise de casser le bonheur d'un couple, encore plus si il y a un enfant en bas-âge", s'est défendu un de ses proches au palais, alors que des tabloïds commençaient à se demander si la soeur d'Eugenie n'était pas une briseuse de ménage.