Béatrice Dalle et JoeyStarr : Baiser fougueux et déclarations d'amour...

Le metteur en scène David Bobée réunit Béatrice Dalle et JoeyStarr pour la pièce Elephant Man, du 3 au 20 octobre 2019 aux Folies Bergère à Paris. Les deux artistes qui ont vécu dix ans ensemble sont restés très complices et sont fous de bonheur à l'idée de monter sur scène. Alors que les répétitions sont en cours, l'actrice et la star de NTM ont accordé une grande interview aux Inrockuptibles.

La couverture signée Jean-François Robert donne le ton : Beatrice Dalle glisse sa langue dans la bouche de JoeyStarr. Le baiser de deux êtres qui se reconnaissent de la même espèce. Moins amoureux que fougueux, à l'image de ce qu'ils partagent désormais. Dans le texte, beaucoup de respect et d'admiration l'un pour l'autre. "J'ai accepté ce projet parce j'avais envie de jouer avec la dame, commence le rappeur et acteur. Quand je l'ai rencontrée, le théâtre, ça ne faisait pas partie de son plan de vie. Je suis allée la voir jouer Lucrèce Borgia [déjà mis en scène par David Bobée, en 2014, NDLR] avec un petit rictus et elle m'a calmé. J'ai trouvé David génial."

Niveau tic et tac, est-ce qu'on peut faire mieux ?

Ces retrouvailles pour Elephant Man, un rôle taillé pour JoeyStarr, attisent une certaine curiosité qui plaît à Béatrice Dalle : "Je vois l'intérêt que cette réunion suscite. C'est surréaliste. On ne sait même pas si c'est la pièce qui intéresse. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse le plus beau spectacle du monde." Mais il y a aussi le plaisir de porter ce projet avec lui : "Honnêtement, niveau tic et tac, est-ce qu'on peut faire mieux ? En face de Didier, il faut quelqu'un qu'on voie ! Didier, il monte sur scène, tu ne vois plus personne. Tous les deux, ça le fait. Jouer une histoire d'amour avec quelqu'un que tu aimes tellement, ça doit être très émouvant. Déjà, quand on faisait les photos pour l'affiche, je pleurais."

Dans cette longue interview, le couple revient sur sa rencontre surréaliste : Béatrice Dalle a débarqué à l'improviste chez JoeyStarr sur qui elle avait craqué pour lui exposer son "projet" alors qu'il était au lit avec une compagne. Une semaine après, ils s'envolaient pour New York et ne se quittaient plus.

Nous, c'était vraiment les amants pressés de se voir. Ça n'a été que ça. Une quête d'absolu, d'infini, à chaque instant

Les deux acteurs échangent aussi énormément sur ce qu'ils partagent aujourd'hui, comme une passion pour la poésie, et sur ce qu'ils se sont apporté. "Il n'y a pas une heure, une minute au cours des dix ans qu'on passés ensemble où, ça a été quotidien, résume la star de Trouble Every Day. Nous, c'était vraiment les amants pressés de se voir. Ça n'a été que ça. Une quête d'absolu, d'infini, à chaque instant." De son côté, JoeyStarr affirme qu'elle lui a appris la peinture et a beaucoup influencé son désir de jouer la comédie. Pour lui, sur cette pièce, Beatrice Dalle est une présence rassurante.

Comment décrire leur couple aujourd'hui, maintenant que chacun vit de son côté : "Je l'aime ! On n'est pas un couple, mais ce n'est pas mon ami, répond Dalle. C'est ma famille, si ce n'est plus. Il est tout." JoeyStarr, pragmatique : "On s'est assez embrouillés pour ne plus avoir à la faire." Reste le plaisir de passer ces moments ensemble, pour un shooting, des répétitions et à la rentrée au Folies Bergère.

Retrouvez l'intégralité de cette interview dans Les Inrockuptibles, en kiosques et en ligne.