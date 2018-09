Béatrice Dalle toujours éprise de JoeyStarr : "Je l'aime plus que tout"

Quand Mouloud Achour s'est lancé sur le sujet des amours de Béatrice Dalle le 9 septembre dernier dans son émission Clique, le nom de JoeyStarr est forcément ressorti sur le tapis. De quoi faire rire la comédienne de 53 ans qui accepte toujours bien volontiers de se confier sur celui qui a partagé plus de dix ans de sa vie. Les deux ex sont restés si proches que JoeyStarr a enregistré un message vidéo à l'attention de Béatrice Dalle. "Si je dois dire un truc sur Béatrice, C'est que Béatrice est quelqu'un qui ne vit pas dans l'oeil de l'autre. Je la trouve inébranlable là-dessus. Je crois que c'est sa plus grande qualité, elle vit pour elle (...). Je crois que c'est ça aussi être une artiste, ne pas acter dans l'oeil de l'autre", a témoigné le rappeur et comédien de 50 ans. Un portrait conforme à son ex-compagne qui est toujours très attachée à lui.

Touchée par les mots du jaguar, celle qui continue de lire l'oeuvre de Piero Paolo Pasolini avec Virginie Despentes a rebondi sur ces jolies paroles pour évoquer leur belle complicité. "On aime se faire découvrir des choses. J'ai du mal à concevoir qu'on aime passionnément un homme pendant dix ans, et la relation a changé, il sera toujours dans ma vie. Je l'aime plus que tout", a-t-elle avoué. Plongée dans les confidences, Béatrice Dalle a révélé les surnoms que lui donnait JoeyStarr quand ils étaient ensemble. Le rappeur l'appelait notamment l'enclume en raison de son extrême jalousie : "Quand je le voyais brancher une meuf, j'arrivais, je fracassais tout et il disait : 'Je vous ai dit que ma meuf c'est une enclume.'"

Une relation passionnée et passionnelle qui aura finalement donné naissance à une amitié sincère et solide.