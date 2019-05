Béatrice (Koh-Lanta 2019) éliminée et trahie : "Je suis choquée et déçue"

Coup de théâtre lors du dernier épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1) ! Béatrice a été éliminée ! À sa grande surprise, les ex-Bleus et ex-Rouges se sont ligués contre elle. Auprès de Purepeople.com, l'ancienne cheffe des Jaunes se livre sur son aventure et fait quelques confidences.

Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez été éliminée ?

Je ne m'y attendais pas du tout ! Je pense que ça s'est vu à ma tête (rires). J'étais un peu choquée et déçue de mon élimination. En voyant les bulletins avec mon nom s'accumuler, j'ai eu une grosse incompréhension et un gros moment de déception. Je me suis demandé pourquoi et qui avait fait ça ! Surtout, j'ai réalisé que des gens avec qui je m'entendais bien avaient voté contre moi, donc clairement je ne comprenais pas.

Comprenez-vous la stratégie des ex-Bleus et ex-Rouges ?

Sur le moment, je n'ai rien compris. Je n'avais pas l'impression que c'était l'heure pour moi de quitter l'aventure. En plus, j'étais un peu dans l'euphorie d'après la réunification, j'ai passé un plutôt bon début d'aventure, j'avais encore à faire. Après, c'est vrai que c'est un jeu, je trouve ça bien joué de leur part.

Comment expliquez-vous ce revirement de situation ?

Je pense que j'étais la cible. Et puis je pense que le fait que je sois proche de Maxime a dû en gêner certains. Ceux qui avaient peur de quitter l'aventure un peu trop vite ont préféré éliminer les autres qui étaient capables d'aller plus loin.

En voulez-vous à vos camarades d'avoir voté contre vous ?

Sur le moment, oui je leur en veux. Je ne comprends pas pourquoi, d'un coup, mon nom est apparu sur les bulletins. Il y avait d'autres stratégies mises en place et elles n'ont pas été respectées, donc forcément, je suis déçue. J'en veux un peu à Maxime parce que c'est quelqu'un que j'aurais voulu prendre dans mon équipe s'il n'avait pas été chef, je me reconnaissais en lui, on partageait les mêmes valeurs. J'aimais bien échanger avec lui, je lui faisais confiance, en fait. Je ne le voyais pas me trahir.

Aviez-vous eu vent des premières divisions au sein des Jaunes ?

J'avais entendu qu'Angélique commençait à s'éloigner de l'équipe et envisageait peut-être une alliance avec d'autres. Je ne comprenais pas bien le but de s'éliminer entre nous. On a réussi à aller à la réunification avec toute notre équipe, donc je ne vois pas pourquoi ne pas profiter de cet avantage. Mais c'est à ce moment où la question de la confiance s'est posée.

Pourquoi avoir donné votre collier d'immunité à Steeve ?

Je lui ai donné mon collier et mon vote noir parce que je voulais qu'il puisse bien l'utiliser pour lui et pour Sophie. Je sais qu'elle est très gentille et peut se laisser amadouer par les autres. Steeve, lui, va beaucoup plus réfléchir avant d'agir. Le but était de les aider tous les deux. Ce n'est pas contre le reste de l'équipe, mais à ce stade de l'aventure, j'avais 100% confiance en Steeve et Sophie.

Après coup, regrettez-vous avoir désigné Frédéric lors de la réunion des Ambassadeurs ?

Sur le moment, c'était la personne à éliminer. Sinon, c'était la boule noire. J'avais l'impression que c'était lui et pas un autre. Après, c'est vrai qu'à son départ, je me suis posé des questions. On a dit qu'on l'éliminait car il était trop stratège mais je me suis rapidement posé des questions. Je me disais qu'on allait rester sur notre stratégie de base mais j'ai vu que ça partait dans tous les sens...

Comment s'est déroulé le retour à la réalité ?

Ça s'est bien passé malgré beaucoup de fatigue. J'ai repris mon activité sportive dès mon retour et ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Ça m'a aidée à avancer dans ma vie aussi.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp pour vous : la faim, l'hygiène, le manque des proches, la fatigue ?

Je pense que c'était la faim, le plus dur. On ne mangeait pas beaucoup et même quand on a commencé à se nourrir, c'était vraiment des petites doses. Et puis quand on a le ventre rempli, on peut accomplir beaucoup de choses, ça aide vachement même pour l'humeur et le moral de tous.

Avez-vous perdu du poids ?

J'ai beaucoup fondu ! Je pense que j'ai perdu entre 8 et 9 kilos. J'ai repris pas mal de kilos déjà à la résidence du jury final parce que je mangeais très bien ! J'ai aussi repris le sport sur place, donc je pense que j'ai repris un peu de masse. Et c'est en rentrant chez moi que j'ai retrouvé mon poids de forme.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.