Béatrice (Koh-Lanta 2019) : Son beau geste pour aider son frère handicapé

Si Béatrice a participé à Koh-Lanta 2019, c'est avant tout pour faire honneur à son frère handicapé. Ce dernier a été amputé d'une jambe à la suite d'un accident de moto. "La cale de la moto lui a sectionné la jambe. Il s'est sauvé lui-même la vie en se faisant un garrot, avant de sombrer dans le coma. Quand il s'est réveillé, la première chose qu'il m'a dite, c'est : 'Tu devrais faire Koh-Lanta pour nous deux.' J'ai tenu parole", confiait-elle récemment à Télé Star.

Même si elle n'est pas arrivée jusqu'en finale, la footballeuse de 28 ans l'avait, à coup sûr, rendu fier. Proche de son frère, elle a aujourd'hui décidé de réaliser l'un de ses nouveaux rêves comme elle l'avait confié sur Twitter, le 22 mai 2019. Et pour ce faire, Béatrice a demandé de l'aide à ses fans. Après les avoir remerciés de leur soutien, elle a expliqué dans une vidéo que, dans Koh-Lanta, elle avait été "guidée par l'envie de faire partager le combat qu'elle souhaite mener pour [son] grand-frère Jean-Pierre".

"Il a aussi d'autres rêves comme rencontrer le grand Kylian Mbappé pour pouvoir échanger avec lui sur différents sujets. Mais il a surtout un objectif de vie : c'est de participer aux Jeux paralympiques de 2024. J'ai besoin de vous et de votre mobilisation pour m'accompagner et lui donner les moyens de réaliser ce rêve. J'ai mis en place une cagnotte qui servira à l'achat de différents équipements pour sa jambe notamment, mais aussi à l'accompagnement médical et sportif et à l'adaptation surtout de sa vie quotidienne", a-t-elle ajouté. Béatrice compte sur ses abonnés pour partager son nouveau combat afin de l'aider à rendre son frère encore plus heureux.

À l'heure où nous écrivons cet article, la cagnotte s'élève à 370 euros.