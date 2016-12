Beauté cachée : Amour, deuil, temps qui passe... Les acteurs du film se confient

Film de Noël bien que bouleversant et dramatique dans le genre, Beauté cachée raconte comme, à la suite d'une terrible tragédie, un publicitaire new-yorkais à la réussite exemplaire sombre dans la dépression. Ses collègues échafaudent alors un stratagème radical pour l'obliger à affronter sa souffrance de manière inattendue... Incarné par Will Smith, qui s'était confié au micro de Purepeople sur le deuil après la mort de son père – qui était malade alors qu'il tournait le film –, ce personnage attachant risque d'en émouvoir plus d'un.

À l'occasion de la sortie du film – en salles depuis mercredi 21 décembre –, nous avons rencontré à Londres les acteurs, Will Smith en tête, mais aussi Naomie Harris, Edward Norton et Jacob Latimore, ainsi que le réalisateur David Frankel (à qui l'on doit le larmoyant Marley & Moi). Face caméra, ils ont partagé leurs expérience avec la beauté cachée, et nous ont révélé qui ils seraient entre le Temps, l'Amour et la Mort...