Bébé de Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo: la princesse Caroline officialise

Grand-mère pour la quatrième fois avec la naissance du premier enfant de son fils Pierre Casiraghi, la princesse Caroline de Hanovre a, en public, la joie mesurée.

De pair avec la comtesse Paola Marzotto, mère de Beatrice Borromeo, épouse de Pierre, la soeur aînée du prince Albert a officialisé la naissance de ce petit garçon venu au monde dans les premières heures du 28 février 2017 à la maternité de l'hôpital Princesse-Grace à Monaco : "Son Altesse Royale la princesse de Hanovre et la comtesse Paola Marzotto ont la joie d'annoncer la naissance de leur petit-fils, né le 28 février 2017. La mère et l'enfant se portent bien", annonce un communiqué si laconique... qu'il fait même l'économie des prénoms du petit garçon. À moins que le choix ne soit pas encore arrêté ? On pencherait plutôt pour la culture de la discrétion propre au clan en guise d'explication à cette "omission"... Souvenons-nous que c'est l'ami de la famille princière monégasque Stéphane Bern qui avait révélé en 2013 le prénom du premier enfant d'Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana Santo Domingo !

Chut !

Rapportée d'abord par des médias espagnols, notamment l'édition ibérique de Vanity Fair et l'incontournable hebdomadaire Hola!, la naissance du fils de Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo avait été révélée aussi par Matilde Borromeo, via son compte Instagram : "28/2/2017 Nouvelle date à ajouter au calendrier pour ma famille", avait-elle écrit en légende d'une photo d'un bouquet de fleurs devant la baie de Monaco, vraisemblablement prise depuis l'hôpital et assortie de petits coeurs tout bleus. Mais la demi-soeur de Beatrice, issue de la relation de leur père avec sa première épouse (Marion Zotta), a vraisemblablement été rappelée à l'ordre puisqu'elle a depuis supprimé cette publication... Dans le clan, on ne rompt pas le sceau du secret...

Alors que les très réservés Pierre et Beatrice fêteront l'été prochain leur 2e anniversaire de mariage avec la satisfaction d'avoir fondé une famille, le public pourrait avoir à attendre longtemps avant de découvrir la bouille de leur enfant. Rendez-vous en novembre lors de la Fête nationale monégasque, où sa maman avait dévoilé en 2016 ses rondeurs et où il pourrait en 2017 se joindre pour la première fois à ses cousins et sa cousine, Sasha et India, les enfants d'Andrea, et Raphaël, le fils de Charlotte Casiraghi ? D'ici-là, on peut parier que le fils de la princesse Caroline sera invité à s'exprimer sur sa paternité par les médias qui suivront ses aventures nautiques en tant que skipper du GC32 Malizia, lesquelles l'éloigneront de temps à autre de son foyer.