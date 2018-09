Bébert des Forbans : Bientôt des enfants avec Astrid, de vingt ans sa cadette ?

Les Forbans, dont Bébert est leader, s'apprêtent à sortir un nouvel album et à se produire sur la scène de l'Olympia. Professionnellement épanoui, le chanteur de 56 ans l'est aussi personnellement grâce à son histoire d'amour avec Astrid, une jolie danseuse plus jeune que lui.

