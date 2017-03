Bee Shaffer : La fille d'Anna Wintour est fiancée !

Kim Kardashian et Kanye West, Victoria et David Beckham, Gigi Hadid et Zayn Malik forment les couples les plus influents de la planète Mode. Bee Shaffer et Francesco Carrozzini rejoignent cette liste prestigieuse. Les enfants d'Anna Wintour et de la défunte Franca Sozzani viennent d'annoncer leurs fiançailles...

L'heureuse nouvelle est tombée ce mardi 21 mars, elle a été confirmée par un attaché de presse à People Style ! Bee Shaffer et Francesco Carrozzini se sont fiancés. Leur histoire d'amour aurait débuté au cours de l'automne 2016. Les premiers soupçons de relation sont apparus à la suite de la présence de Bee à la projection du film Franca: Chaos and Creation, consacré à Franca Sozzani et réalisé par le fils de l'ex-rédactrice en chef de Vogue Italia, à la 73e Mostra de Venise.

Avant de rencontrer Bee Shaffer, Francesco Carrozzini était en couple avec la chanteuse Lana Del Rey.

Francesco Carrozzini, 34 ans, est le fils unique de Franca Sozzani, décédée en décembre 2016. Bee Shaffer a un frère, Charles. Tous deux sont nés de l'union d'Anna Wintour et David Shaffer, divorcés en 1999.

Bee exerce le métier de productrice de séquences pour l'émission Late Night with Seth Meyers.